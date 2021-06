ML Surovine se pogajajo za odvoz blata

Podjetje ML Surovine je četrtni skupnosti Zalog sporočilo, da so sredi pogajanj za odvoz odpadnega blata registriranim prevzemnikom v Sloveniji. Prebivalci Zaloga in okolice zahtevajo takojšen odvoz odpadkov, ki so po njihovem prepričanju vir smradu.