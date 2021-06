Med objekti, ki jih bodo energetsko sanirali, je prioriteta osnovna šola Stopiče, ki naj bi bila končana predvidoma do 1. septembra. Sanacija vseh sedmih projektov je vredna 1,82 milijona evrov brez DDV, dobra polovica denarja je občinskega in nekaj več kot 814.000 evrov je evropskih sredstev.

Energetske sanacije bodo poleg osnovne šole Stopiče deležni še občinska stavba na Seidlovi cesti 1, poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10, stavba uprave in Muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju, prostori, v katerih se je muzejska zbirka IMV Dolenjskega muzeja v Drgančevju, prostori Mladinskega centra Oton na Loki in športni park Portoval, so po današnjem podpisu pogodb z izvajalci sporočili na občini.

Uvedba v delo pri vseh projektih bo v prihodnjih dneh, dela pa se bodo razen pri šoli končala v štirih mesecih. »S tem se nadaljuje celovita energetska prenova javnih objektov v mestni občini Novo mesto,« so poudarili na občini. Ob tem so spomnili, da je bilo v prvem sklopu v letih 2016 in 2017 z inovativnim modelom javno-zasebnega partnerstva delno oziroma v celoti prenovljenih 27 objektov. sta