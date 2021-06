Dom bo prve stanovalce začel sprejemati predvidoma sredi poletja ali zgodaj jeseni leta 2022, so zapisali v družbi SeneCura, ki ima v Sloveniji v lasti in upravljanju že domove v Vojniku, Mariboru in Radencih.

Po besedah poslovne direktorice družbe SeneCura za Slovenijo Sande M. Gavranovič bodo osebje za nov dom začeli zaposlovati v prvi polovici leta 2022. Potrebovali bodo zaposlene s približno 35 različnih področij, od negovalcev, medicinskih sester do kuharjev in čistilk.

V trinadstropnem domu bo prostora za 75 stanovalcev, večina sob bo enoposteljnih. V ponudbi naj bi bile tudi sobe za osebe z demenco, ki bodo bivale v predvidenih treh gospodinjskih skupnostih po 12 ljudi. V domu je predvideno tudi dnevno varstvo. Na voljo bo frizer, prav tako je načrtovana kavarna, ki bo odprta tudi za zunanje obiskovalce. sta