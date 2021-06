Četrta etapa je bila najbolj mirna do sedaj na 108. dirki po Franciji, vseeno pa je spisala novo veliko zgodbo. 150,4 dolgo etapo je odločil ciljni sprint, potem ko je glavnina 300 metrov do cilja ujela zadnjega ubežnika Brenta van Moerja, ki mu je skoraj uspel sanjski pobeg. V ciljnem sprintu je bil nato najbolj spreten Britanec Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), ki je prišel do svoje 31. zmage na etapah dirke po Franciji in je le še tri oddaljen od absolutnega rekorda. Na drugem in tretjem mestu sta končala Nacer Bouhanni in Jasper Philipsen. Vsi najboljši so danes brez pretresov prišli v cilj v času zmagovalca. »Sploh si nisem predstavljal, da bom prišel v ekipo za nastop na Touru. Že to je bil zame velik uspeh, nato pa še zmaga. Povsem sem iz sebe,« je bil povsem iz sebe presrečni Britanec.

Začetek s protestom

Uvod četrte etape je bil še povsem v znamenju včerajšnjega kaotičnega zaključka, ko je prišlo do številnih hudih padcev. Kolesarji so z minutnim protestom in 10 kilometri zmernega pedaliranja opozorili vodstvo dirko, da mora bolje poskrbeti za njihovo zaščito. Direktor dirke je sicer že pred tem dejal, da so padci sestavni del športa, ter da se trudijo skrbeti za varnost ves čas. »Morali smo izpustiti Lorient, Lanester, Hennebont in Plouay, ker so bili prenevarni. A v Franciji ni več srednje velikega mesta brez prometnega otoka, krožišča ali pa zožitve ceste,« je dejal Thierry Gouvenou, tekmovalni direktor dirke.

Bolj presenetljiv je bil odziv predsednika mednarodne kolesarske zveze Davida Lappartienta, ki je za vse padce okrivil kolesarje. »Primož in Caleb sta padla sama od sebe. Ceste so bile dovolj široke in lepe. Bilo je tehnično, a do padcev je prišlo zaradi nepozornosti kolesarjev in ker so vsi silil naprej. Tam ni prostora za vsakogar, a menim, da za padce ni kriva trasa dirke,« je dejal.

Protest je bil na koncu sicer krajši, kot so kolesarji sprva napovedovali. Najprej je bilo namreč govora, da bodo kar 50 kilometrov etape prevozili v »turističnem« ritmu, a so se na koncu odločili le za 10. Kot je dejal predstavnik kolesarjev Philippe Gilbert, zato ker spoštujejo organizatorja in nočejo uničiti dirke.