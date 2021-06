Severovzhodno obalo ZDA je prizadel vročinski val s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija, ki se bo nadaljeval do konca tedna. V Portlandu v državi Oregon na zahodu pa so v nedeljo namerili 44,4 stopinje, v ponedeljek 46 stopinj Celzija.

V Seattlu, ki je znan po dežju in ne vročini in kjer je povprečna junijska temperatura 21 stopinj Celzija, so v nedeljo namerili 40 stopinj, v ponedeljek zvečer že 42 stopinj.

Polovica tamkajšnjih prebivalcev je brez klimatskih naprav, ker jih doslej niso potrebovali in oblasti sedaj že odpirajo izredne centre za hlajenje. Enega za 1000 ljudi je v Seattlu odprlo tudi podjetje Amazon.

Zaprle so se šole, javni uradi in podjetja, pa tudi nekatera kopališča na prostem, ker je bil beton žareč in zaprti bazeni zaradi zadušljivosti. Električna omrežja so napeta do konca in prihaja že do izpadov, ki na srečo niso zelo razširjeni.

Guardian navaja znanstvenika pri organizaciji Berkeley Earth Zeka Hausfatherja, ki pravi, da se je območje severozahoda ZDA v zadnjih pol stoletja povprečno segrelo za dodatnih 1,7 stopinje Celzija.

"Nismo ustvarjeni za to. To je začetek trajnih izrednih razmer in moramo se spopasti z virom problema, kar so podnebne spremembe," je za MSNBC dejal guverner države Washington Jay Inslee.

Letalska družba Alaska Airlines je delavcem na letališču Seattle-Tacoma priskrbela posebne hladilne kombije, ker je temperatura na pristajalni stezi precej višja kot drugje.

Vročinski val je pljusknil tudi čez mejo v Kanado, kjer so v mestu Lytton namerili 46 stopinj Celzija, ker je nov zgodovinski rekord Kanade.