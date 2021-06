Kot je na današnji novinarski konferenci v Ajdovščini pojasnil Tonin, bo podpisani sporazum Slovenski vojski omogočil testiranje Pipistrelovih letal. Na ta način bo lahko postala bolj zelena, hkrati pa bo prispevala k večji zastopanosti slovenske obrambne industrije znotraj slovenskega obrambnega sistema, je poudaril.

Po ministrovih besedah je vojska v procesu modernizacije svoje flote, ki bo zajela tudi šolska letala za usposabljanje vojaških pilotov na začetku kariere. Trenutno za šolanje uporabljajo deset iztrošenih letal Zlin, je povedal.

Ministrstvo za obrambo sicer želi z uporabo Pipistrelovih letal poslati tudi jasno sporočilo zaveznikom v Natu in širom sveta, da so Pipistrelova letala zelo kakovostna ter podjetju pomagati, da bo še bolj uspešno in prodorno na svetovnih trgih.