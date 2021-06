Pripadniki nizozemskih organov pregona so skoraj tri tone kokaina zasegli v četrtek na kmetiji v bližini kraja De Kwakel, ki leži nekaj kilometrov južno od letališča Schiphol. "Kokain bi na ulici dosegel vrednost 195 milijonov evrov," je navedla policija. »To je eden največjih zasegov v zgodovini amsterdamske policije,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zasegli so tudi 11,3 milijona evrov gotovine in več dragocenih predmetov, kot so draga vina, starodobno vozilo in knjigo o legendi boksa Mohamedu Aliju. Poleg tega pa še šest kosov orožja, strelivo in naprave za štetje denarja.

Med operacijo, ki je sledila dolgotrajni preiskavi, so enega osumljenca aretirali na posestvu, drugega pa kasneje v avtomobilu nedaleč stran, je navedla policija. 54- in 29-letnik ostajata v priporu. Obtožena sta trgovine z drogami, so dodali.

Na policiji so povedali, da je zaseženi kokain najverjetneje del južnoameriške mamilarske poti. Pričakujejo dodatne aretacije v zvezi s tem.

Nizozemska je postala glavna pot za tihotapljenje drog, predvsem kokaina, v Evropo, v glavnem prek največjega evropskega pristanišča v Rotterdamu.

Belgijska, nizozemska in nemška policija so februarja v racijah v nemškem Hamburgu in belgijskem Antwerpnu zasegle 23 ton kokaina, namenjenega na Nizozemsko. To je bil največji zaseg kokaina v Evropi doslej.