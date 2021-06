Skaza je v začetku leta slavila na dveh razpisih študije primerov na področju trajnosti in okoljevarstva Univerze Kolorado v mestu Boulder. Pri enem od projektov so v sodelovanju s študenti MBA programa Leeds School of Business pripravili strategijo za vstop podjetja na ameriški trg, njihovo delo pa je že obrodilo sadove.

Pridobili pomembnega distributerja in strateškega partnerja Skaza je namreč na področju lastne blagovne znamke pridobila pomembnega distributerja in strateškega partnerja - podjetje TeraGanix. Slednje se osredotoča na izboljšanje življenja z uporabo efektivnih mikroorganizmov, obenem pa na prvo mesto postavlja trajnostno delovanje in zaščito planeta. Ponuja vrsto certificiranih ekoloških rešitev, med drugim blagovno znamko EM. Direktor podjetja Skaza dr. Robert Agnič je ob tem izrazil zadovoljstvo: »Sodelovanje je zelo perspektivno, saj je Amerika ogromen trg, ki ponuja številne priložnosti. Dejstvo, da smo pridobili takšnega partnerja, je velikega pomena za rast in razvoj Skaze v delu sveta, kjer do zdaj nismo bili prisotni. Lani smo sicer vstopili na kar devet novih trgov, letos pa smo se osredotočili še na Ameriko. Priložnost, da svoje vrednote in poslanstvo ponesemo tudi čez lužo, nam daje motivacijo ter zagon za naprej.«