»V moji glavi, mislih in srcu nismo opravili posla tako, kot bi ga morali. Zato sem se odločil, da bom tu ostal še leto dni in skušal klubu pomagati do uresničitve cilja,« je dejal Brazilec.

Fernandinho se je Cityju pridružil leta 2013 iz Šahtarja Donjecka in je za klub zbral 350 nastopov ter v tem času osvojil 12 domačih trofej.

»Fernandinhov prispevek k Manchester Cityju je neizmerljiv. Gre za izjemnega nogometaša, enega najboljših na tem igralnem položaju ter profesionalca od glave do pete,« je za klubsko stran dejal športni direktor Txiki Begiristain.