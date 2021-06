Vprašanje je, ali se velja podati na nekajdnevni izlet v ta italijanski biser z osebnim avtomobilom. Kratek izračun: za cestnino od Trsta do Firenc in nazaj boste plačali 61 evrov. Prevozili boste slabih 1000 kilometrov, kar pomeni, da vas bo stalo gorivo, če porabi vozilo v povprečju 7 litrov na 100 kilometrov, po slovenskih cenah 85 evrov, če boste morali kaj dotočiti še v Italiji, pa bo vse skupaj precej dražje; tam stane liter 95-oktanskega bencina 1,652 evra. K temu morate prišteti še plačilo parkirnine, ki za tri dni znese od 60 do 75 evrov.

Udobno z vlakom Druga možnost je, da se na izlet odpeljete recimo z vlakom. Za vozovnico od Trsta do Firenc in nazaj boste plačali od 35 do 130 evrov, odvisno od dneva, ure in vrste vlaka, udobna vožnja pa bo trajala v eno smer od štiri do sedem ur. In nastanitev? Trenutno je še mogoče dobiti zelo spodobno prenočišče z zajtrkom v središču mesta (tja vas pripelje tudi vlak) že za dobrih 40 evrov na noč. Lahko pa se prepustite organizaciji katere od potovalnih agencij. Preden si začnete ogledovati svetovne znamenitosti, mogoče še nasvet ali bolje namig poznavalcev Toskane, Marjetke in Arturja Zavrtanika: »Kljub temu da boste videli na tisoče turistov, ki po ulicah Firenc hodijo s športnimi copati ali celo pohodniškimi čevlji na nogah, se v znamenje spoštovanja do tega izjemnega mesta sprehodite v spodobnih čevljih. Ljudje božji, saj ne greste na športno prireditev ali v hribe, ampak si boste ogledovali neverjetne stvaritve genijev preteklosti.«

Za eno leto znamenitosti Kaj si boste ogledali med obiskom Firenc, je seveda stvar odločitve vsakega posameznika, a se boste zagotovo sprehodili po Starem mostu, Ponte Vecchio, z najbolj znanimi toskanskimi zlatarji. Pa veste, da je nad njimi hodnik, prehod, ki je bil predviden le za gospodo, na stenah tega hodnika pa so dela svetovno znanih umetnikov. Vsekakor se boste tudi vsaj sprehodili po Piazza Duomo, kjer je skupina zgradb, ki sestavljajo katedralni kompleks: krstilnica, zvonik, znamenita katedrala in muzej z deli Ghibertija, Brunelleschija, Donatella, Giotta in Michelangela. O Galeriji Uffizi poleg trga Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio najbrž nima smisla izgubljati besed. Je najbolj obiskan italijanski muzej in obsega več kot 1800 razstavljenih slik v 45 sobah oziroma vse tiste slike, ki ste jih nekoč že videli v učbenikih in knjigah ter dokumentarnih televizijskih oddajah. V galeriji akademije je seveda znameniti Michelangelov David, lahko pa preživite dan tudi v največjem muzejskem kompleksu v Firencah, v palači Pitti, in na vrtovih Boboli.

Kako se izogniti čakanju v vrstah Pazite, da vas ne spravita v slabo voljo čakanje na nakup vstopnice in čakanje na vstop. Zaradi korone so pogoji obiska in ogledov namreč spremenjeni, zato se velja pozanimati o spletnem nakupu vstopnic in možnosti, da ne čakate ure in ure v vrstah, ki se vijejo pred vsako znamenitostjo. Vstopnica za Galerijo Uffizi vas bo resda stala 20 evrov, vendar boste morali čakati v vrsti pred blagajno in nato še v dolgi vrsti pred vhodom. Nič pa ne boste čakali, če boste že prej rezervirali in plačali dveinpolurni vodeni ogled te iste galerije, a boste za to plačali več kot 60 evrov.