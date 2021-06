Morda je bila kriva nedeljska slaba vremenska napoved, a nam je popolnoma ustrezalo, da večje gneče na Bledu tisti dan ni bilo. Z najstnikom, ki je bil prepričan, da bo v družbi staršev še ena nedelja v nizu izgubljenih vikendov, smo v iskanju nepozabnih dogodivščin, primernih seveda za najstniškega upornika, zavili do športne dvorane na Bledu in se ustavili pri izposojevalnici koles Polka Dot Cycling, kjer imajo res širok nabor koles za izposojo. Ponujajo vse od šminkerskih cruiserjev za popoldanski obhod jezera in vmesno posedanje v katerem od številnih lokalov do gorskih in dirkalnih koles, pa tudi gorska in treking e-kolesa. A izposoja koles in vožnja po bližnji okolici seveda ne bi bili dovolj velik izziv, zato smo se odločili, da pri njih preverimo pustolovsko igro pobega Unlock Bled, prvo igro na svetu, ki poteka z e-kolesi.

V pomoč je lahko tudi moderator

Da gre za princip igre sobe pobega, le da so dogajanje preselili v naravo, nam je v kratkem uvodu igro predstavil Miha Kofjač. »Na trasi, ki je dolga približno 10 kilometrov, imamo sedem ugank in vsaka ima rešitev, ki te pelje do naslednje točke. Predvideli smo zanimive točke na Bledu, a hkrati smo bili pozorni, da se ne dogaja vse le ob jezeru,« pove ter izroči zemljevid in glavni pripomoček – škatlo z osmimi ključavnicami. Seveda zaprtimi. »Ni problema, če se kje dlje časa zadržite, ker imate znotraj proge in same igre nekaj zanimivih selfi točk, privlačnih za instagramsko fotografijo.«

Pove, da igra traja približno dve uri in da je med navodili tudi telefonska številka moderatorja igre (tako imenovani game master), ki nas v primeru, da se nam pri uganki zaplete, na daljavo z namigom usmeri na pravo pot iskanja rešitve. »Naj povem še nekaj o zgodbi igre, ki se vrti okoli čarovnice, ki je bila dobra, ampak precej štorasta in se je zato začarala, vaša naloga pa je, do jo rešite. Skozi vso igro si bodo sledile uganke in zgodbe, ki jih igralna ekipa lahko prebere.«