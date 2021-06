V ponedeljek je bilo pozitivnih 2,1 odstotka opravljenih PCR testov. Poleg teh so v ponedeljek po državi opravili še 27.435 hitrih antigenskih testov, pri katerih od 13. februarja pozitivni rezultat potrjujejo še s PCR testom.

V bolnišnicah zdravijo 71 bolnikov s covidom-19, tri manj kot dan prej, 19 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, kar je prav tako tri manj kot dan prej.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 252.167 ljudi.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 809.033 oz. 47 odstotkov starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 649.643 oz. 37 odstotkov starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 535.130 oz. 61 odstotkov, z drugim odmerkom pa je cepljenih 470.229 oz. 53 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.