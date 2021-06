Grška policija odkrila leta 2012 ukradeno Picassovo sliko

Grška policija je odkrila sliki umetnikov Pabla Picassa in Pieta Mondriana, ki so ju leta 2012 ukradli iz grške Nacionalne galerije. Aretirali so tudi osebo, ki jo sumijo sodelovanja pri vlomu, so v ponedeljek sporočile oblasti.