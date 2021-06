Hrvaški lovci na kače so v zadnjih nekaj mesecih posredovali v skoraj 20 primerih, ko so jih na kače opozorili prestrašeni državljani. Med drugim so ujeli pet modrasov (vipera ammodytes), ki so ena redkih vrst strupenjač na Hrvaškem. Vseh pet so dobili v Liki, večinoma pa so bili v skladiščih živil, poroča danes osiješki časnik Glas Slavonije.

Večkrat so posredovali tudi v Slavoniji, a ni bilo strupenjač, čeprav so modrase že zasledili tudi na gori Papuk. Na območju Slavonskega Broda so letošnjo pomlad sicer zabeležili tudi tri primere ugrizov navadnih gadov (vipera berus), so pojasnili v združenju, ki ima sedež v vasi Šumeće blizu Slavonskega Broda.

Večinoma pa so v naseljih ujeli nestrupene kače, predvsem navadnega goža (zamenis longissimus), ki sodi med daljše evropske kače, ker lahko preseže dva metra dolžine. Našli so tudi več kobrank (natrix tessellata). To je vodna kača ter bližnja sorodnica belouške.

Strokovnjaki poudarjajo, da se kače v zadnjem času vse bolj pojavljajo v naseljih, kar povzroča strah in nelagodje med prebivalci, ki kličejo na pomoč, ker si ne morejo predstavljati, da bi živeli v hiši, v kateri je kača.

Med drugim so v neki vasi v Baranji na skrajnem severovzhodu države našli dva goža v leseni stropni oblogi dnevne sobe. V vasi pri Slavonskem Brodu so našli kačo, ki se je zavlekla v spodnjo stran kavča, eno pa v shrambi. V Karlovcu so jih več našli pod zadnjim sedežem avtomobila in potrebna je bila pomoč avtomehanikov.

Ko lovci na kače plazilce ulovijo, jih pregledajo, izmerijo in stehtajo, potem pa vrnejo v naravo, praviloma na državno zemljišče. Vse podrobnosti o lovu na kače morajo podrobno dokumentirati in fotografirati, zapisnik pa poslati na ministrstvo za okolja. Stroške posredovanja običajno krijejo občine.