Nove raziskave o prednostih mešanja cepiv in tretjega odmerka AstraZenece

V novih raziskavah univerze v Oxfordu so strokovnjaki izpostavili, da mešanje odmerkov cepiv proti covidu-19 družbe AstraZeneca in Pfizer krepi imunski odgovor na novi koronavirus. V drugi raziskavi pa so odkrili, da k okrepljenemu imunskemu odzivu pripomore tudi tretji odmerek AstraZenece, poroča nemška tiskovna agencija dpa.