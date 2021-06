Zvezna vlada in pravosodni ministri 48 zveznih držav so tožbo vložili lani decembra. Facebook so obtožili zlorabe tržnega položaja za zatiranje konkurence na trgu družbenih omrežij. Med drugim so zahtevali ločitev Facebooka od Instagrama in Whatsappa.

Storitve družbenih omrežij so proste za uporabo, meje, katere značilnosti mobilnih aplikacij ali spletnih strani spadajo v družbeno omrežje in katere ne, pa niso jasne, je v ponedeljek sklenil sodnik.

Ker FTC ni predstavil nobene ustrezne metodologije, po kateri je prišel do svojega sklepa o Facebookovem obvladovanju 60 odstotkov trga, so njegove trditve preveč špekulativne za nadaljevanje tožbe, je dodal.

Boasberg je odločil tudi, da so pravosodni ministri zveznih držav predolgo čakali s tožbo za razveljavitev Facebookovega nakupa družbenega omrežja Instagram leta 2012 in mobilne aplikacije za neposredno sporočanje Whatsapp leta 2014.

Sodnik je tako FTC kot pravosodnim ministrom zveznih držav dal na voljo 30 dni časa, da vložijo novo tožbo z dokazi, da ima Facebook monopolni položaj, kot trdijo.

Facebook je izrazil zadovoljstvo s sodnikovo odločitvijo in ponovil, da za pridobivanje zaupanja ljudi pošteno tekmuje vsak dan.

Kongresniki, ki že dlje časa kritizirajo Facebook in druge družbene medije in tehnološke velikane, so po sodnikovi odločitvi pozvali k potrditvi nove protimonopolne zakonodaje. Republikanec iz Kolorada Ken Buck je sporočil, da mora kongres uvesti nova orodja proti zlorabam velikih tehnoloških podjetij, ki škodijo konkurenci.