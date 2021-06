Ukrajinec v osebnem vozilu v Slovenijo pripeljal 15 tujcev

Policisti so v naselju Šafarsko okoli 2. ure opazili osebno vozilo tujih registrskih oznak, ki je pripeljalo preko zelene meje s Hrvaško. Vozilo so kasneje zaustavili v naselju Veržej. V postopku so ugotovili, da je državljan Ukrajine v Slovenijo v vozilu prepeljal kar 15 tujcev. Voznika bodo kazensko ovadili, so sporočili s policije.