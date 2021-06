Ameriški predsednik Joe Biden je drugič v dobrih štirih mesecih ukazal zračne napade na cilje proiranskih milic na Bližnjem vzhodu. Prvi napad konec februarja so ZDA izvedle na sirskem ozemlju, tokratni zračni napad v nedeljo ponoči pa je segel na obe strani iraško-sirske meje. Napadli so dve vojaški postojanki in skladišča orožja proiranskih milic na sirskem mejnem območju z Irakom ter en cilj na iraškem obmejnem območju s Sirijo.

Podobno kot februarski napad tudi ta nakazuje pripravljenost ameriškega predsednika, da ščiti ameriško vojaško osebje pred napadi proiranskih milic ter sočasno nadaljuje pogajanja o obnovitvi iranskega jedrskega dogovora. Sedmi krog pogajanj naj bi se začel v prihodnjih dneh, potem ko so bila pogajanja začasno prekinjena. Še vedno obstaja temeljni spor o tem, kako in v kolikšni meri bodo ZDA odpravile uvedene sankcije proti Iranu v zameno za njegovo vrnitev k spoštovanju vseh določil dogovora – tudi omejitev stopnje in količine bogatenja urana.

Milice zagrozile s povračilom Iraška vlada se je zaradi napada Američanov na svojem ozemlju – v okviru mednarodne koalicije za boj proti Islamski državi (IS) gostijo še 2500 ameriških vojakov – sestala na izredni seji. Napad so ostro obsodili kot kršitev iraške suverenosti. Preučiti nameravajo tudi pravne poti, kako preprečiti morebitne naslednje tovrstne napade. Napadene postojanke sta uporabljali milici Kataib Hezbolah in Kataib Sajid Al Šuhada, ki sta že pri februarskem napadu našteli več kot 20 ubitih pripadnikov. Tokrat je bilo v napadih ubitih vsaj sedem njihovih pripadnikov. Ljudske mobilizacijske enote, združenje proiranskih milic, je že napovedalo maščevanje, ob čemer so zatrdili, da napadene postojanke niso bile skladišča orožja in da ne izvajajo napadov na ameriške vojake. Iz skupine Kataib Sajid Al Šuhada so sporočili, da se bodo poslej z ZDA spopadli v odprti vojni in najprej merili na njihova letala nad Irakom. Proiranske milice, ki so se v preteklosti v Iraku borile proti Islamski državi, so v Iraku legalizirane in vključene v iraško vojsko.