Močan, zdrav, čeden in gospodar svojega vesolja. Tako so obiskovalci kenijskega nacionalnega rezervata Masai Mara opisali legendarnega leva, ki si je zaradi brazgotine na levem očesu prislužil ime Scarface, Brazgotinec. O njegovem pogumu in moškosti so se pisale legende in skupaj z njegovim videzom – črnim čopom vrh glave in mogočno grivo, ki se je podobno kot pri zlobnežu in soimenjaku v risanem Disneyjevem filmu Levji kralj z vetrom odmikala nazaj s čela – je poosebljal mogočnega kralja džungle.

Vzdevek je dobil zaradi brazgotine na očesu, turisti in naravovarstveniki so ga iskali tako zaradi njegovega zastrašujočega obraza kot tudi izjemne grive. Prav tako je bil zanimiv in za fotografski objektiv atraktiven zaradi dolge vladavine na vrhu živalske hierarhije. Zanimivo ga je opisal škotski fotograf divjih živali George Logan , ki ga je v knjigi Born Free Foundation opisal kot »rock zvezdo Mare«.

Boril se je do konca

Levi imajo srečo, če doživijo starost petnajst let. »Že prejšnji teden smo iz Kenije prejemali sporočila, fotografije in videoposnetke, na katerih je bilo videti, da se Scar bori, a da se kljub temu bliža njegov konec. Dokaj redko je, da divji lev umre mirno in naravne smrti, toda na srečo je imel to možnost. Divje in svobodno je živel do konca v deželi svojega rojstva,« je povedal Logan in dodali, da večina levov zdrži na čelu krdela dve ali tri leta, saj jih tekmeci v boju za ozemlje ubijejo ali jim povzročijo tako hude poškodbe, da kasneje umrejo. Ranjene in oslabljene leve pogosto pokonča trop hijen. Ampak ne kralja Scarfacea.

Tudi pred koncem se je uprl logiki in zakonom narave. Zavlekel se je dobrih 25 kilometrov proti svojemu prvotnemu ozemlju, blizu kraja, kjer se je rodil. »Najhujšega smo se bali, ko smo ga zagledali v neposredni bližini trojice najbolj divjih mladih levjih samcev v Mari, vendar so mu s spoštovanjem dovolili, tudi ko je kljubovalno zarenčal nanje, da se spokojno umakne in zaspi,« je pomirjeno dejal Logan. Levji kralj je bil tudi zadnji od štirih mušketirjev, ki so imeli dolgo prevlado nad več kot 400 kvadratnih kilometrov velikim območjem Mare, kjer naj bi živelo od 850 do 900 levov. Brazgotino si je prisluži leta 2012, ko se je skupaj z brati Hunterjem, Sikiom in Moranijem podal v boj za teritorij, ki so ga mušketirji tudi dobili. Vključno s samicami, ki so jim pripadle, zato za njim ostaja lepo število potomcev.

Scarface je z leti postal zvezda družbenih omrežjih. Imel je svoj profil na facebooku, mnogi so mu sledili tudi na instagramu. Nastopal je v več dokumentarnih filmih, med drugim tudi v BBC-jevem Dnevniku velikih mačk. »Imel je izjemno veliko grivo, zaradi katere so levi privlačnejši za samice. Bil je precej edinstven in s tem norim videzom in veliko osebnostjo je ostal tako dolgo na vrhu. Rekel bi, da je bil najslavnejši lev na svetu,« je dejal Logan, ki je tudi del mednarodne kampanje za zaščito preostale populacije levov, ki se je s 100.000 v šestdesetih letih zmanjšala na samo 20.000. Logan je opozoril, da so pandemija in motnje v turizmu uničili financiranje ohranitvenih prizadevanj s prihodki, ki so prišli iz naslova turističnih tur po parku in s katerimi se je financiralo plačevanje redarjev in patrulj proti krivolovcem.