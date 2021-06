Sanacijo nelegalnega nasutja so naložili občini

Republiški inšpektorat za okolje in prostor je končal inšpekcijski postopek zaradi nasutja v Stanežičah, kamor je gradbene odpadke vozil občinski izvajalec Prenova - Gradbenik. Sanacijo več kot 44.000 kubičnih metrov odpadkov so naložili ljubljanski občini, ki ima za to čas do konca leta.