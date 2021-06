Izgubljeni kompas

Poglejmo si nekaj novičk minulega tedna! • Bila je proslava ob 30. obletnici državnosti, ki jo je Janša seveda pričakovano zlorabil. Združil jo je z začetkom predsedovanja in s tem alibijem, v posmeh Sloveniji in Evropski uniji, ki si pulita lase ob naraščajoči iliberalnosti, zbral cvetober predsednikov njenih najbolj nacionalističnih članic, »krščanskih bratov«, kot jih je posrečeno po analogiji z muslimanskimi brati poimenoval Orban. V to igro pa nista vstopila ne italijanski premier Draghi in ne portugalski, Antonio Costa. Slednji je po predstavniku Janši poslal čudovito, pozorno izbrano darilo: kompas.