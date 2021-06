Vzorca tune, kot so sporočili iz laboratorija, niso našli, čeprav so prečesali več kot meter in pol dolg sendvič, kar po njihovem lahko pomeni dvoje: da je tuna tako močno predelana, da je niso mogli identificirati, ali pa v sendviču ni tune. Pri časniku so raziskavo naročili, ker sta proti Subwayu vložili tožbo ženski, ki sta trdili, da sta bili pri nakupu zavedeni, saj nista dobili tega, kar obljubljajo, pri Subwayu pa vztrajajo, da uporabljajo tuno, ki je zmešana z majonezo in nato uporabljena v sveže pripravljenih izdelkih.