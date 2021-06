Tudi v Sloveniji smo dobili prve kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka A2. Oprijel se ga je vzdevek mleko prihodnosti, saj gre za mleko, ki naj bi povzročalo manj prebavnih težav, kot so vetrovi, napihnjenost, bolečine v trebuhu in podobno, ki lahko nastanejo po zaužitju mlečnih izdelkov in se največkrat pripisujejo laktozni intoleranci.

Mleko A2 – pramleko

Kot pravi stroka, gre pravzaprav za pramleko. Takšno, kot so ga poznali naši predniki pred stoletji. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je novozelandski znanstvenik Corran McLachlan odkril, da kravje mleko vsebuje beljakovine ​​A1 in A2, ter ugotovil, da veliko ljudi, ki občutijo nelagodje po pitju mleka, dejansko ni intolerantnih za laktozo, temveč imajo težave s prebavo beljakovin A1. Kravje mleko namreč vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, minerale in vitamine, med beljakovinami mleka pa prevladujejo kazeini (80 odstotkov), med katerimi je 35 odstotkov beta kazeina. Dve najpogostejši obliki beta kazeina sta beta kazein A2 in beta kazein A1, ki naj bi ljudem povzročal težave. »Mleko A2 je primarna oblika mleka, saj je skozi stoletja pri evropskih čredah krav prišlo do mutacije in nastal je beta kazein A1, ki naj bi povzročal alergije. Načeloma je mleko A2 začelo dobivati veljavo, ker je alergija na mleko oziroma laktozna intoleranca v evropskem prostoru med najpogostejšimi motnjami presnove pri ljudeh,« je razložil Martin Kozmos s katedre za mikrobiologijo, biokemijo, molekularno biologijo in biotehnologijo na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru, ki sodeluje pri Projektu EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip beta kazeina A2 za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti.

Na mariborski fakulteti so razvili genski test za določanje beta kazeina A2 in jemljejo vzorce DNK na nekaterih slovenskih kmetijah, kjer so začeli pridelovati mleko A2, ker to lahko dajejo le selekcionirane krave molznice s pravim genotipom. Kot je dejal Kozmos, raziskav o vplivu mleka A2 na človeka v Sloveniji še ni, a v svetovnem merilu te raziskave že obstajajo in njihovi izsledki dejansko zagovarjajo tezo, da ima mleko A2 dokazane pozitivne učinke. »Tudi zato je cilj našega projekta, da bi vzpostavili uvedbo certifikata za mleko A2, saj imajo mlečni izdelki zaradi pozitivnih lastnosti mleka A2 višjo dodano vrednost. V drugi polovici tega leta in v začetku prihodnjega leta se bo o mleku A2 dejansko še govorilo. Pomemben cilj projekta je povečanje zavedanja in prepoznavnosti teh izdelkov za potrošnike in trg v Sloveniji,« je še povedal Kozmos.