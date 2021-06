Ljudje smo nevedni. Ne vemo niti, kdo smo – vsi skupaj in vsak zase. Zato so modri že zdavnaj izumili metodo »neti-neti«, v prevodu »ne to-ne ono«. To je spoznavanje skozi negacijo: spoznavaš, kaj (kdo) nisi. To je pogosto edini način spoznavanja. Ljudem je prirojeno, da izbiramo iz spomina, iz znanega, in ugotavljamo, kaj nismo, s čim nismo zadovoljni, česa si ne želimo. Česa nočemo. Kaj zavračamo. Redkokdaj imamo jasno predstavo o tem, kaj hočemo, s čim bi bili zadovoljni, a jasno in odločno vemo, česa nočemo. In hočemo, da se to nemudoma spremeni.

To, kar je jasno kot najjasnejša jasnost, je, česa nočemo, čemu se moramo upreti, kaj nam kvari življenja, vnaša nezadovoljstvo, nesrečnost, izziva nestrpnost, konflikte in ustvarja sovražnost ter nasilje. Pri tem je treba združiti vse moči, vse, ki jasno vidijo, kaj se dogaja in kako se bo končalo. Nujno je treba ustvariti koalicijo proti.

Vedeti, česa nočemo, hkrati pomeni vedeti, kaj hočemo. Vedeti, koga nočemo, hkrati pomeni vedeti, koga hočemo. Ni nujno, da natančno vemo, kaj ali kdo to je. Lahko izbiramo. A natančno moramo vedeti, česa nočemo. To smo že izbrali. To je prvi korak. Prva misel. Največja ideja. Vodilna misel.

Vsako dobro se je začelo z nezadovoljstvom z obstoječim. Z ustvarjanjem koalicije proti.

Ivan Soče, Maribor