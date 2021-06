Na lastnih izkušnjah in na izkušnjah mnogih drugih ustanoviteljev smo se naučili, da validiraš »product – market fit«, preden investiraš v idejo 1000 ur svojega časa in denarja. To je res ključno. In s tega vidika tudi to, da nisi čustven. Ni namreč tako, kot pravijo mnogi – to je moj otrok. Ne, to ni tvoj otrok, to samo ena aplikacija. In s čustvenim odnosom se moraš naučiti puščati stvari za seboj. Pojdi naprej, življenje je prekratko za slabe ideje. Vselej se spomnim na besede Roka Zorka, ki je bil moj šef v Outfitu in je tudi naš angelski investitor, da se ne moreš zmotiti, ampak da vedno takoj veš, ali imaš produkt, ki bo hit. Kar so tudi oni takoj vedeli z govorečim Tomom. Večer