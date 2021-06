Svetovni dan najgrših psov, ki ga prirejajo 20. junija od leta 2009, je tekmovanje, ki ne slavi lepote. Štirinožni kosmatinci se s svojo ljubkostjo in simpatičnostjo potegujejo za naziv najgršega psa na svetu. Tekmovanje je del zabavnega programa, ki ga pripravi organizator v Petalumi v Kaliforniji v okviru sejma Sonoma-Marin.

Med najgršimi je Squiggy

Psi znajo pritegniti pozornost ljudi, nekateri s svojo ljubkostjo, simpatičnostjo, drugi na drugačen način – z obraznimi deformacijami ali manj privlačnimi lastnostmi. Ne glede na to, ali jim manjka dlaka po telesu, imajo nenavaden ugriz zob ali izbuljene oči, bodo te še vedno izražale potrebno po pozornosti in ljubezni. In prav ti psi so vsako leto zvezde na sejmu, kjer se potegujejo za naziv najgršega.

Zmagovalec od samega začetka prejme pokal in naziv najgršega psa na svetu, lastniku pa je sprva pripadla denarna nagrada 1000 dolarjev. Od leta 2017 se je ta povišala na 1600 dolarjev, dodali pa so še brezplačno potovanje v New York City.

V preteklih letih je veliko psov sodelovalo pri uveljavljanju cenjenega naziva najgršega psa na svetu, pri čemer je ena pasma osvojila največ naslovov: kitajski goli pes. Mešanec z njim je tudi Squiggy, ki je bil za najneuglednejšega psa izbran že velikokrat. A ne glede na to, pasma z brezdlakim telesom še vedno ostaja izredno priljubljena in Ameriški kinološki klub jo opisuje kot »nadvse ljubečo«. Na družbenih omrežjih, polnih vsebin o prikupnih dlakavih živalih, ki so nabrale številne všečke, se oblikujejo zanimive skupine ljubiteljev neprivlačnih hišnih ljubljenčkov.