Še današnji dan in za slovensko košarkarsko reprezentanco bo konec čakanja na začetek kvalifikacij za olimpijske igre. V petek popoldne so igralci in strokovni štab prispeli v Kaunas, kjer jih jutri ob 15.30 po slovenskem času čaka prva tekma proti Angoli. Selektor Aleksander Sekulić je v Litvo peljal štirinajst košarkarjev, včeraj pa se moral odločiti za končno dvanajsterico, ki bo poskušala Slovenijo prvič popeljati na košarkarski turnir na olimpijskih igrah. Kot zadnja sta odpadla Miha Lapornik in Matic Rebec. Sekulić bo tako na prihajajočih preizkušnjah računal na Luko Rupnika, Jako Blažiča, Eda Murića, Žigo Dimca, Jakoba Čebaška, Zorana Dragića, Klemna Prepeliča, Luko Dončića, Mika Tobeyja, Gregorja Hrovata, Vlatka Čančarja in Alekseja Nikolića. Kapetan reprezentance je še naprej Edo Murić, ki je v tej vlogi že pred časom nasledil Gašperja Vidmarja. »Ali imamo sami sebe za favorita turnirja v Kaunasu, ne bi razkril. Na papirju to nismo, saj je Litva gostiteljica turnirja in bo imela za seboj polno dvorano. Tu v Kaunasu že vlada košarkarska mrzlica. Dobro pa veste, da favoriti ne zmagujejo vedno. Imamo svoje načrte, ki jih bomo poskušali uresničiti,« sporoča Edo Murić.

Možnost zgodovinskega uspeha strašen motiv

Slovenijo v Kaunasu najprej v skupinskem delu čakata obračuna z Angolo in Poljsko. Če Slovenija zasede prvo ali drugo mesto v skupini, jo v polfinalu čaka spopad z Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo. Pričakovati gre, da bosta Litva in Slovenija zasedli prvi mesti v svojih skupinah in se skozi polfinale prebili v finale, kjer bosta v medsebojnem obračunu odločali o potniku v Tokio. Po zadnjih informacijah naj bi v Žalgirio areno, kjer domuje evroligaš Žalgiris, tamkajšnje oblasti dovolile vstop 11.000 navijačem (zmogljivost dvorane je 15.500) na posamično tekmo, zato bo vzdušje predvsem na tekmah Litve zagotovo izjemno. Poleg Kaunasa kvalifikacijske turnirje igrajo še v Beogradu (Srbija, Italija, Senegal, Portoriko, Filipini, Dominikanska republika), Splitu (Hrvaška, Nemčija, Rusija, Mehika, Brazilija, Tunizija) in Victorii (Kanada, Grčija, Kitajska, Češka, Turčija, Urugvaj), zmagovalci pa se bodo na olimpijskih igrah pridružili že uvrščeni osmerici – Japonski, ZDA, Argentini, Nigeriji, Iranu, Franciji, Španiji in Avstraliji. Če Sloveniji uspe veliki met, se bo v Tokiu v skupini C merila s svetovnimi prvaki Španci, svetovnimi podprvaki Argentinci in gostiteljico Japonsko. »Olimpijske igre so za vsakega športnika nekaj največjega, kar lahko doseže. Na košarkarski turnir se uvrsti le 12 reprezentanc z vsega sveta, udeležbe pa ne odpove praktično noben igralec. V glavah imamo, da se Sloveniji še nikoli ni uspelo prebiti na olimpijske igre. Pred nami je možnost zgodovinskega uspeha. To nam predstavlja ogromen motiv,« pravi kapetan Murić.

Za Murićem je dobra sezona pri Cedeviti Olimpiji, v reprezentanci pa bo njegova naloga predvsem povezana z obrambo in borbo pod obema obročema. Potem ko se je od reprezentance po naslovu evropskih prvakov poslovil Goran Dragić in so od izbrane vrste poškodbe oddaljile tudi Gašperja Vidmarja, je prevzel vlogo kapetana in bil eden redkih, ki je igral skoraj na vseh kvalifikacijskih tekmah za svetovno (izpustil je le prvi dve tekmi proti Belorusiji in Španiji) in evropsko prvenstvo. »Čeprav nas je precej takih, ki smo bili zraven na evropskem prvenstvu leta 2017, imamo občutek, kot da je to nova reprezentančna generacija. To pa zato, ker z nami ni več Gorana Dragića, ki je bil staroselec in srce ekipe. Čuti se, da nam manjka vodja njegovega kova. Takega karakterja nimamo v moštvu, smo pa zato vodilne vloge po malem prevzeli vsi. Je drugače, a za zdaj kaže super,« je o vlogi kapetana povedal Murić.