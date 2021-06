Tudi evropski makroekonomski podatki, objavljeni v preteklem tednu, so bili zelo dobri. Junijski PMI-indeks za evrsko območje znaša kar 59,2 in je na najvišji ravni v zadnjih 15 letih. Ne glede na rastočo ekonomsko robustnost pa Evropska centralna banka vztraja pri ekspanzivni monetarni politiki. Na splošno lahko rečemo, da so inflacijski pritiski v Evropi precej manj izraziti kot v ZDA. Guvernerka ECB Christine Lagarde je v evropskem parlamentu poudarila, da je pomembno, da se pomoči ne ukinejo prehitro, čeprav se gospodarske napovedi izboljšujejo. Vlagatelje je pomirila z izjavo, da se bo v začetku leta 2022 inflacija normalizirala. Po drugi strani pa nekatere države, ki niso članice evrskega območja, že zvišujejo obrestne mere. Pretekli teden sta tako češka kot madžarska centralna banka zvišali obrestne mere. O izjemnem stanju gospodarstva vzhodnih evropskih držav priča tudi podatek o kar 10-odstotni rasti plač na Poljskem v zadnjem letu. Slabše je na Japonskem, kjer imajo še kar nekaj problemov s pandemijo. S svojo strategijo cepljenja so presenetljivo neučinkoviti, saj so cepili zgolj 20 odstotkov prebivalstva. Glede na to, da so olimpijske igre vsak dan bliže, je to še toliko bolj neprijetno. Japonska borza je letos med slabše donosnimi, precej je izgubil tudi japonski jen.

V zadnjih mesecih je bilo o gibanju cen surovin prelitega veliko črnila. Cena sodčka nafte brent je prvič po oktobru 2018 presegla 75 ameriških dolarjev. Po drugi strani pa se je izjemna rast cen drugih surovin upočasnila. Z bakrom se trguje 10 odstotkov pod letošnjim vrhom, podobno velja za platino, cena lesa v ZDA pa se je v mesecu in pol celo prepolovila. Na znižanje cen na surovinskih trgih je lahko nekoliko vplivala tudi Kitajska, ki je sprostila svoje strateške rezerve. 50.000 ton aluminija, 20.000 ton bakra in 30.000 ton cinka so Kitajci vzeli iz svojih rezerv, da bi stabilizirali cene surovin.

Kriptovalute so v zadnjem obdobju v nemilosti regulatorjev, kar negativno vpliva na njihovo vrednost. Vrednost bitcoina je pretekli teden zdrsnila pod 30.000 dolarjev, kar pomeni, da je izgubil že več kot 50 odstotkov od najvišje vrednosti. Kitajska oblast namreč onemogoča rudarjenje kriptovalut.