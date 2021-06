Prvi teniški igralci bi na igrišča All England Cluba morali stopiti ob 12. uri po slovenskem času, a je to preprečil dež. Ker se tudi pozneje vreme še ni izboljšalo, so organizatorji že odpovedali 16 dvobojev, tudi tretji dvoboj na igrišču številka 12, kjer bi se polfinalistka Roland Garrosa Zidanškova v prvem krogu morala pomeriti z osmo postavljeno Pliškovo.

Dvoboj druge Slovenke Polone Hercog zaenkrat še ni bil odpovedan. Njen obračun z Američanko Danielle Collins je predviden kot prvi na igrišču številka 6.

Je pa ob 14.30 svoj dvoboj na pokritem osrednjem igrišču vendarle začel Srb Novak Đoković, ki je presenetljivo s 4:6 izgubil prvi niz proti Britancu Jacku Draperju, povabljencu na turnir, a je potem Srb hitro pokazal, zakaj je prvi igralec sveta. Naslednje tri nize je dobil s 6:1, 6:2, 6:2.

Do zmage je na prav tako pokritem igrišču številka 1 prišla še drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, ki je romunsko kvalifikantko Monico Niculescu premagala s 6:1, 6:4.

Lani v Wimbledonu zaradi pandemije covida-19 ni bilo turnirja. Leta 2019 pa sta v posamični konkurenci slavila Đoković in Romunka Simona Halep, ki pa zaradi poškodbe na wimbledonski travi letos ne bo igrala.