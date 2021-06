»Poudariti je potrebno, da je iztrošenost opreme v slovenskem zdravstvu rezultat premajhnega vlaganja v zadnjih desetletjih v samo infrastrukturo in hkrati s pomembnim mankom strateškega planiranja kadrov v zakon, ki prinaša odgovor na tovrstno nezadostnost,« je uvodoma izpostavil minister za zdravje Janez Poklukar.

»Slovenija je po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev v Evropski uniji pod evropskim povprečjem, hkrati pa na teh istih lestvicah lahko ugotovimo, da Slovenija namenja za zdravstvo bistveno manj kot primerljive evropske države. Cilj predlaganega zakona je dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in pa zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo lahko odgovor na starajočo populacijo v Sloveniji, ki prinaša vedno nove izzive,« je še dejal Poklukar in poudaril, da je slednje prav gotovo prinesla tudi epidemija. Tako na ministrstvu v naslednjih desetih letih načrtujejo modernizacijo in optimizacijo zdravstvenega sistema, posodobitev zastarele infrastrukture, energetske obnove številnih objektov, povečanje posteljnih zmogljivosti oziroma kapacitet bolnišnic, zmanjšati želijo razdrobljenost samih podpornih dejavnosti, hkrati pa obvladovati visoke tekoče stroške vzdrževanja in energentov, tako da bo srednje in dolgoročno moč vzdržno načrtovati slovensko zdravstvo, o čemer po ministrovih besedah ta trenutek ne moremo govoriti.

Kar 85-odstotna iztrošenost opreme

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, ki se po besedah ministra dotika vseh segmentov in nivojev zdravstva, naslavlja tudi težavo iztrošene opreme. Kot je dejal, je to rezultat premajhnega vlaganja v zadnjih desetletjih v infrastrukturo, ob 85-odstotni iztrošenosti opreme pa rešitev ni mogoče zagotoviti čez noč, zato je potrebno desetletno kontinuirano planiranje.

Ob tem je izpostavil stanje v Univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor. "Klinična centra predstavljata steber slovenske medicinske stroke in brez ustrezne priprave infrastrukture v naslednjih letih ni mogoče pričakovati implementacije novih postopkov in načinov zdravljenja ter novih zdravil. Infrastruktura na vsakem koraku je iztrošena do te mere, da je težko zagotavljati varno zdravljenje," je opozoril.

Za naložbe v obeh univerzitetnih kliničnih centrih predlog zakona tako predvideva 763 milijonov evrov v naslednjih desetih letih. Poleg predvidenih naložb v obeh UKC so te predvidene tudi v splošnih in specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in psihiatričnih bolnišnicah.

Številne psihiatrične bolnišnice so zaradi stigmatiziranega področja duševnega zdravja namreč umaknjene v prostore, ki še komaj ustrezajo pogojem opravljanja zdravstvene dejavnosti. Zato, kot je dodal minister, potrebujejo pogoje, v katerih bodo bolnikom zagotavljale varno, kakovostno in pravočasno pomoč.

Za splošne in negovalne bolnišnice ter negovalne domove predlog zakona predvideva sredstva v višini 557 milijonov evrov, za specialne bolnišnice 214 milijonov evrov, za psihiatrične bolnišnice 50 milijonov evrov, za porodnišnice 26 milijonov evrov in za primarno zdravstvo 50 milijonov evrov.

Cilj je dolgoročna vzdržnost infrastrukture zdravstva, pa tudi zadostno število ustrezno usposobljenega kadra, ki bo lahko odgovor na potrebe starajoče se populacije. Za obe medicinski fakulteti je tako predvidenih 200 milijonov evrov v naslednjih desetih letih, za ostale zdravstvene izobraževalne procese pa 50 milijonov evrov.

Zakon predvideva črpanje sredstev iz različnih virov, med drugim tudi iz evropskega načrta okrevanje in odpornosti, kohezijske politike ter proračuna.

Zakonski predlog je vlada že poslala v DZ, poslanci SDS, NSi in SMC pa so vložili zahtevo za splošno razpravo.