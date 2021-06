Že prejšnja leta so pri zvezi na praktičnem delu testa ugotavljali, da je največja težava pri uporabi pršil njihova neenakomerna porazdelitev. Za učinkovito zaščito jih je treba na kožo nanesti dvakrat.

Bodite pozorni na UVB in UVA zaščito

Na letošnjem testu zveze so se težave pokazale tudi v laboratoriju, in sicer pri meritvah učinkovitosti zaščite pred UVB-žarki. Ti so sicer odgovorni za opekline in porjavelost kože, medtem ko so UVA-žarki odgovorni za staranje kože in alergije na sonce.

Prav tako so težave opazili pri preverjanju ustreznega razmerja med UVB- in UVA-zaščito. To mora biti najmanj 3:1, kar pomeni, da mora biti pri izdelku z označenim zaščitnim faktorjem 30 zaščita UVB najmanj 30, UVA pa najmanj 10, so navedli pri zvezi.

Izdelki za zaščito pred soncem so lahko tudi okoljski in zdravstveni problem, opozarjajo pri zvezi. Raziskovalci s pariške univerze Sorbona so lani ugotovili, da se v kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo sestavino octocrylene, pri višjih temperaturah začne sproščati benzophenone, ki škoduje zdravju in pospešuje staranje.

V raziskavo je bilo sicer vključeno premajhno število izdelkov, da bi to lahko z gotovostjo dokazali. A kot poudarja Boštjan Okorn, vodja testiranja pri Zvezi potrošnikov Slovenije, potrošnikom svetujejo, da če se želijo izogniti izdelkom, ki vsebujejo octocrylene, naj izberejo izdelek brez tega filtra, so še zapisali pri zvezi. Ta podatek bodo potrošniki našli na t. i. INCI seznamu, na katerem temelji poimenovanje sestavin kozmetičnih izdelkov.