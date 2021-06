V petek se je iztekel rok, do katerega so morali volivci, ki želijo na referendumu o noveli zakona o vodah glasovati iz tujine, to sporočiti DVK. Komisija je prejela več kot 5300 vlog, a so v to število zajete nepopolne vloge, nekateri volivci so prek eUprave vloge poslali tudi večkrat, ali pa so vlogo najprej podali in jo nato umaknili.

DVK vloge še obdeluje, zato končno število volivcev, ki bodo svoj glas na referendumu lahko oddali iz tujine, še ni znano. V tem trenutku DVK beleži 4787 veljavnih vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 393 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, je za STA sporočil direktor službe DVK Dušan Vučko. Skupno gre torej za 5180 vlog. Končni podatki bodo predvidoma na voljo tekom tedna.

Vučko je ob tem spomnil, da lahko volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (t.i. izseljenci) glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, na katerem je odprto volišče, ne glede na to, ali so o tem obvestili DVK.