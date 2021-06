Skupščina STA, ki je potekala danes, je potrdila predloge sklepov, ki jih je sprejela vlada kot edini ustanovitelj STA. Direktor agencije Bojan Veselinovič je, kot so sklenili, pooblaščenim osebam Ukoma dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011.

Z namenom "zagotoviti celovito in nemoteno izvajanje javne službe" pa vlada direktorju Ukoma Urošu Urbaniji nalaga, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se, glede na sklep, nakaže v treh dneh od dneva, ko v skladu z uredbo o opravljanju javne službe direktor STA omogoči vpogled v potrebno dokumentacijo ter če STA do takrat z direktorjem Ukoma podpiše pogodbo o opravljanju javne službe za leto 2021 in zagotovi javno dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki ustrezajo storitvam javne službe iz zakona o STA.

Končno višino nadomestila za opravljanje javne službe za obdobje od 1. januarja 2021 ugotavlja Ukom v skladu z uredbo o izvajanju javne službe STA. Izpolnitev obveznosti omogočanja vpogleda v dokumentacijo je izpolnjena, ko imajo pooblaščene osebe Ukoma zagotovljen neoviran dostop do vseh podatkov o finančnem poslovanju družbe v zvezi z izvajanjem javne služb od 28. junija 2011 dalje, kar s pisnim obvestilom vladi potrdi Ukom.

Prav tako so sklenili Veselinoviču dati navodilo, da takoj, najkasneje pa v 48 urah po sprejemu tega sklepa, umakne tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe, ki se vodi na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ter pošlje elektronsko potrdilo o umaknjeni tožbi na Ukom.