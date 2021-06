Kot so zapisali, je Kranjc cenjen pravni strokovnjak tako doma kot v tujini. Med drugim je trikrat opravljal funkcijo dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in predsedoval Evropski zvezi pravnih fakultet. Je nosilec najvišjih državnih odlikovanj Slovenije, Francije in Avstrije in častni doktor tujih univerz.

Dodali so, da Kranjc uživa ugled cenjenega in odličnega pravnega strokovnjaka z visoko stopnjo osebne integritete. Predsednik Pahor pa ocenjuje, da bo v primeru izvolitve lahko pomembno prispeval k delu in vlogi ustavnega sodišča kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi.

K možnosti kandidiranja je Kranjca povabil predsednik republike in pri tem uporabil zakonsko določbo, da lahko h kandidaturi nagovori kandidata izven javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademika Marijana Pavčnika in sedanjega predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, so spomnili v uradu predsednika.

Ob tem so napovedali, da se bo Kranjc javnosti predstavil v predsedniški palači ta petek ob 10.30.

Sodeč po izjavah po aprilskih posvetovanjih pri predsedniku republike, so Kranjcu naklonjeni poslanci SDS, SMC, NSi, DeSUS ter v poslanski skupini narodnih skupnosti, nima pa podpore v opozicijskih LMŠ, SD in Levici. V SAB in SNS stališča niso razkrili, medtem ko je bila vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga do predloga za imenovanje Kranjca zadržana.