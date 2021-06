Ukrajinska mornarica je objavila videoposnetek začetka vaj, ki redno potekajo od leta 1997. Vaje so »močno sporočilo za ohranitev stabilnosti in miru v regiji«, je poudaril predstavnik ukrajinske mornarice med otvoritveno slovesnostjo v Odesi.

V naslednjih dveh tednih bodo vojaki in mornarji iz Ukrajine, ZDA in skoraj 30 drugih držav sodelovali v pomorski vojaški vaji Morski vetrič (Sea Breeze) na severozahodnem območju Črnega morja.

Po podatkih ZDA v vajah za preizkušanje pristajalnih operacij in zračne obrambe sodeluje približno 5000 vojakov, 30 ladij ter 40 letal in helikopterjev.

V zadnjem času so se povečale napetosti na morskem območju okoli ukrajinskega polotoka Krim, ki ga je Rusija enostransko priključila leta 2014. Prejšnji teden je Rusija sporočila, da je britanska vojaška ladja zaplula v njene teritorialne vode v Črnem morju in so jo pregnali z opozorilnimi streli. London temu oporeka, češ da je bila ladja v vodah Ukrajine in da ruska vojska nikoli ni sprožila opozorilnih strelov.