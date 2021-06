Žrtvi napadalca v Erfurtu v osrednjem delu Nemčije sta stari 45 in 68 let. Odpeljali so ju v bolnišnico, njune poškodbe pa naj ne bi bile smrtno nevarne, navaja dpa.

Napadalec je glede na sporočilo policije star med 20 in 30 let, oblečen v rjav pulover in temno trenirko. Imel naj bi svetle ali rdečkaste lase, na obrazu pa brazgotino. Govoril naj bi nemško.

To je že drugi napad z nožem v Nemčiji v zadnjih nekaj dneh. V petek je moški v mestu Würzburg ubil tri ženske, še sedem drugih ljudi pa ranil, od tega pet huje. Policija ga je ujela s strelom v nogo.

Gre za Somalca, ki je v Nemčijo prišel leta 2015, njegov motiv pa še vedno ni razjasnjen. Ob napadu je po navedbah prič vzklikal »Alah akbar«, kar ob napadih pogosto vzklikajo džihadisti, vendar pa doslej po ugotovitvah preiskovalcev ni imel povezav z islamisti. Ugotovili pa so, da je že bil zdravljen v psihiatrični ustanovi. Kljub vsemu zaenkrat še niso izključili možnosti, da bi napad lahko imel teroristično ozadje.