»Sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo je bilo v vseh teh letih zelo dobro na političnem, gospodarskem in drugih področjih, vidimo pa nekaj manevrskega prostora za okrepitev sodelovanja na obrambnem področju,« je povedal Tonin.

Kramp-Karrenbauerjeva se je pridružila stališču slovenskega ministra. Skupaj pa sta napovedala, da bosta državi oblikovali mešano delovno skupino, ki bo identificirala področja, na katerih lahko državi okrepita sodelovanje.

Med pomembnejšimi temami pogovora je bila tudi modernizacija oboroženih sil, pri čemer je nujno zagotoviti sredstva in kadre, je prepričan Tonin.

Slovenski minister je obisk Kramp-Karrenbauerjeve izkoristil še za priložnost, da ji je sporočil slovensko odločitev za nakup 45 nemških boxerjev. Ker je končna cena odvisna predvsem od opremljenosti vozil, strošek nakupa še ni znan. Je pa minister večkrat poudaril, da je šlo pri nakupu za strokovno odločitev po preučitvi ponudb in trga. Ministrico je odločitev glede nakupa razveselila.

Tonin je zagotovil, da si bodo prizadevali tudi za to, da bi nemška obrambna industrija pri svojih poslih vključila tudi slovensko obrambno industrijo.

Tudi o sodelovanju na mednarodnih misijah

Na uradnem obisku sta ministra govorila še o sodelovanju na mednarodnih misijah in operacijah. Med drugim vojski sodelujeta tudi v Maliju, kjer so se razmere v zadnjem tednu zaostrile, je povedala ministrica. V petek je samomorilski napadalec v mestu Gao napadel vojaško patruljo z avtomobilom bombo, ranjenih je bilo 13 vojakov ZN, med njimi 12 Nemcev. V soboto in nedeljo so jih prepeljali v domovino.

Slovenija ima v Maliju trenutno v okviru misije EU devet pripadnikov, katerih glavna vloga je usposabljanje lokalnih sil. Tonin je po telefonskem pogovoru zagotovil, da so naši vojaki v polni pripravljenosti. »Mali je ena najbolj nevarnih za Slovensko vojsko, zato moramo biti previdni in pazljivi,« je poudaril.

Kramp-Karrenbauerjeva pa je izpostavila pomen tesnega mednarodnega sodelovanja v Maliju, saj so tudi zaradi tega pravočasno in dobro oskrbeli ranjene vojake in jim rešili življenje. Poudarila je še pomen misije v Maliju, saj je mednarodna skupnost soodgovorna za zagotavljanje mirovnega procesa in demokratične transformacije v državi.

Kljub zaostritvi razmer v Maliju je ministrica želela izvesti obisk v Ljubljani, saj je Slovenija pomemben partner v regiji, je dodala.

Ministra sta poudarila tudi pomen oblikovanja temeljev strateškega kompasa, ki bo predstavljal osrednji dokument evropske obrambe politike. »Smo enakega mnenja, da mora dati kompas odgovore na sodelovanje med EU in Natom,« je dejala nemška ministrica.

Kramp-Karrenbauerjeva je v Slovenijo prispela v nedeljo pozno popoldne, danes pa se je srečala tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Po zaključenem obisku v Sloveniji je odpotovala v New York, kjer se bo srečala z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom.