V bolnišnicah se zdravi en bolnik s covidom-19 manj kot dan prej, prav tako je en bolnik manj na oddelkih za intenzivno nego.

V nedeljo so pri nas opravili tudi 6644 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne rezultate hitrih testov potrjujejo s PCR testiranjem.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 252.054 ljudi.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 807.753 oz. 47 odstotkov starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 643.119 oz. 37 odstotkov starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 534.663 oz. 61 odstotkov, z drugim odmerkom pa je cepljenih 468.326 oz. 53 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.