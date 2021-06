Middleton in prvi zvezdnik Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo sta skupaj dosegla kar 71 točk, Bucks pa so po zaostanku 15 točk v uvodni četrtini po preobratu prišli do druge zmage v seriji.

Middleton je dosegel 20 od svojih skupno 38 točk v zadnji četrtini in dodal 11 skokov, Antetokounmpo pa je pred 16.600 gledalci tekmo končal pri 33 točkah in prav tako 11 skokih.

»Kar sem danes videl, je bilo neverjetno. To je bila veličina,« je o Middletonovi predstavi dejal grški zvezdnik, junak večera pa je dodal: »Na začetku nam nikakor ni steklo, res nismo igrali dobre košarke. A najpomembneje je bilo, da smo vztrajali in uspelo nam je pripraviti preobrat.«

V domači zasedbi Atlanta Hawks je bil najbolj učinkovit Trae Young s 35 točkami, njegovi nadaljnji nastopi pa so pod velikim vprašajem zavoljo poškodbe desnega gležnja.

Po tekmi je Young dejal, da ga gleženj boli, vendar sam ne dvomi o svojem nastopu na četrti tekmi. "Obiskal bom zdravnike in fizioterapevte in z njihovo pomočjo bom brez dvoma lahko naprej igral. Takšen je načrt," je dejal Young.

Italijan Danilo Gallinari je za domačo ekipo s klopi dodal 18 točk, John Collins 13 in Kevin Huerter 11.

Četrta tekma bo na sporedu v noči na sredo v Atlanti. Zmagovalca tega dvoboja čaka prvak zahodne konference, kjer Phoenix Suns proti Los Angeles Clippers, krvnikom Dallasa Luke Dončića v prvem krogu, vodijo v zmagah s 3:1.