Kopalnica je prostor, v katerem preživimo veliko časa, konec koncev začnemo in končamo dan, zato je dobro, da se pred prenovo ali nakupom kopalnice posvetujemo s strokovnjakom in se zavedamo, da je oprema tega prostora pogosto tudi najdražja in mora biti zato še toliko bolj premišljena.

Velike ploščice in nadpultni umivalniki

Pred odločitvijo, kako veliko kopalnico si bomo privoščili in kako jo bomo opremili, moramo upoštevati več dejavnikov. »Vse je odvisno od velikosti kopalniške površine oziroma hiše, stanovanja in posledično kopalnice, saj lahko kupec izbira med različnimi možnostmi. Če imamo dovolj veliko kopalniško površino, lahko na primer samostoječo kopalno kad postavimo tudi na sredino prostora. Na manjših površinah pa se lahko poigravamo z različnimi izvedbami, kot je na primer tuš kabina ali celo tuš brez kabine. Trenutno je veliko povpraševanja po sivo-črno-beli kombinaciji pohištva in tudi barvnih armaturah. Med ploščicami še vedno prevladujejo velike dimenzije, in sicer tako v velikih kot majhnih prostorih, ki se s tem vizualno povečajo,« je strnil Dejan Čuk iz Merkurja.

Pri ploščicah je letos veliko imitacij lesa, betona in marmorja, za dekorje pa mozaiki ali vzorec krpanke. Prevladujoče dimenzije ploščic so 30 x 60 in 25 x 75 centimetrov, zelo dobro se prodajajo tudi ploščice FAP v dimenziji 30 x 90 cm. V zadnjem času pa se veliko ljudi odloča tudi za tankoslojni dekorativni beton, premaz, ki nadomešča keramične ploščice. Pri armaturah je zaradi trenda nadpultnih umivalnikov vse večje tudi povpraševanje po povišanih armaturah. Moderne so črne in bele armature, v barvi betona in tudi lesa, še vedno pa se najbolj prodajajo klasične, v krom barvi.

»Pri barvi pohištva prevladujejo bela, bež in siva, ob tem pa tudi večje dimenzije omaric, od širine 80 do 150 centimetrov. Material je iverka ali mdf. Stranke veliko povprašujejo tudi samo po kopalniških pultih, na katere potem postavijo nadpultni umivalnik in povišano armaturo.

Vse več je tuš sten in manj kabin, tudi zasteklitve niso več tako zaželene,« je pojasnil sogovornik.