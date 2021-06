»Cilji so bili izbrani, ker je objekte uporabljala milica s podporo Irana, ki je vpletena v napade z brezpilotnimi letali na ameriško osebje in objekte v Iraku,« je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby.

Ameriški napadi so bili usmerjeni na položaje milice na dveh lokacijah v Siriji in v Iraku. Vsi cilji so bili na mejnem območju med državama, so pojasnili v Pentagonu.

»Kot so pokazali nocojšnji letalski napadi, je predsednik Biden dal jasno vedeti, da bo ukrepal za zaščito ameriškega osebja. Zaradi nadaljevanja napadov skupin s podporo Irana na ameriške interese v Iraku je predsednik ukazal dodatne vojaške ukrepe za motenje in odvračanje tovrstnih napadov,« je dejal Kirby.

To so bili drugi letalski napadi na proiranske milice, odkar je 20. januarja Biden prevzel oblast zaradi napadov na ameriške enote v regiji. Napadi so vzbudili zaskrbljenost v kongresu, ker Biden ni posebej zaprosil za dovoljenje. Bela hiša trdi, da so ti napadi v skladu z 2. členom ustave.