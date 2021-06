Po skoraj dveh tednih, v katerih se je zvrstilo več kot sedemdeset dogodkov, se je sinoči s slovesno podelitvijo nagrad ter Borštnikovega prstana za življenjsko delo igralki Jette Ostan Vejrup sklenilo 56. Borštnikovo srečanje. »Festival smo zdaj le izvedli v celoti, z vsemi programskimi sklopi, izobraževanji ter spremnimi dogodki,« je bil zadovoljen umetniški direktor Aleš Novak. »Odličen pa je bil tudi odziv občinstva, saj so bile skoraj vse predstave zasedene do dovoljenih zmogljivosti dvoran. Očitno so gledalci dobro sprejeli novi termin festivala, kar nas navdaja z optimizmom tudi za naprej.«

Izstopa mlajša generacija

Mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali Ivan Medenica, umetniški direktor festivala Bitef, gledališka režiserja Haris Pašović in Norbert Rakowski, dramaturginja Vilma Štritof (predsednica) in teatrologinja Barbara Orel, si je sicer v tekmovalnem programu, ki ga je iz produkcije prejšnje sezone oblikoval selektor Rok Bozovičar, ogledala le osem uprizoritev, saj dveh predstav (od desetih izbranih) ni bilo več mogoče obnoviti. Vseeno pa je ugotovila, da selekcija »izkazuje širok spekter raznolikih avtorskih poetik, izvedbenih pristopov in produkcijskih modelov« in so v njej zastopane vse generacije gledaliških ustvarjalcev, med katerimi »vidno izstopa mlajša«. Vtis se je potrdil pri nagradah – večino so jih prejele predstave, ki jih podpisujejo mlajša režiserska imena.

Nesporna zmagovalka festivala je tako zagotovo avtorska uprizoritev Gejm, ki obravnava tragične izkušnje migrantov na evropskih (predvsem pa na slovenskih) mejah in ki jo je v skupni produkciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana režiral Žiga Divjak – podelili so ji veliko nagrado Borštnikovega srečanja za najboljšo predstavo, njeni (so)ustvarjalci pa so prejeli še dobro polovico vseh drugih nagrad: Divjak je za »drzen in brezkompromisen režijski pristop« dobil nagrado za najboljšo režijo, Katarina Morano za dramaturgijo, Igor Vasiljev za scenografijo, Borštnikovo nagrado za mlado igralko pa je prejela Sara Dirnbek.