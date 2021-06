Peter Ratatics, izvršni predsednik sektorja storitev za kupce v Mol: Petrol še ni imel tako močnega konkurenta

Ko na trgu tekmujeta dva velika igralca, je to lahko dobro za vse, tudi za potrošnike. To je vprašanje, ki bo v prihodnjih mesecih zaposlovalo slovenskega ali evropskega varuha konkurence, ki bo presojal tudi o tem, kako bo prodaja avstrijskega OMV madžarskemu Molu vplivala na konkurenco naftnih derivatov na slovenskem trgu in kaj to pomeni za potrošnike in naše denarnice. Molov prevzem OMV je prelomnica tudi za Petrol, ki v svoji zgodovini resnici na ljubo še ni imel tako močnega konkurenta. Petrol ima zdaj v Sloveniji približno 60-odstotni tržni delež, OMV približno 30-, Mol pa 10-odstotnega.