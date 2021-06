Direktor Anton Kisovar in njegova žena Vera imata podjetje za otroka, zaposlene za družino, delo za način življenja. Vse našteto se odraža v njunem odnosu, vzdušju, ki sta ga vzpostavila v podjetju, in njegovi neverjetni rasti.

V nenehnem iskanju izboljšav

Vse skupaj se je začelo v majhni garažni delavnici. Sprva so proizvajali orodja za steklarsko industrijo, sčasoma pa so začeli izdelovati še druga orodja ter manjše izdelke iz plastike in gume. Anton je tisti, pravi Vera, ki je zgodbo nenehno gnal naprej in vedno iskal nove rešitve, vendar jima vse to ne bi uspelo brez delovnih navad. Po nekajletnem sodelovanju s Siemensom so leta 1994 spoznali, da so premajhni. Za rast so pridobili velike bančne kredite in vse postavili na kocko. Čeprav so sprva želeli kupiti le eno halo podjetja v stečaju, so na koncu v Žalcu kupili večji del propadlega podjetja. Zato je bilo treba razširiti tudi programe, spet so sledili novi prostori, nadgradnje in izboljšave.

Anton je s pomočjo sodelavcev razvijal stroje in nadzoroval proizvodnjo, Vera pa je prevzela vodenje področja nekovin, torej gume in plastike. »Srečen in zadovoljen sem, ker je Vera ves čas ob meni. Vprašanje, ali bi me sploh razumela, če ne bi bila del podjetja,« je odkrit. »Vedno sva se podpirala in si razdelila področja dela.« Pogosto se zgodi, da se vidita zjutraj, na malici in potem šele zvečer doma. »Ona je moj referent za paniko,« pove v smehu. Danes so usmerjeni v industrijsko področje, kmetijske stroje prodajajo na štiri celine, leta 2015 so prejeli nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, dve leti pozneje pa še zlato gazelo 2017.