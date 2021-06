Prihodnost inženirstva je multidisciplinarna

V programu Industrijskega foruma IRT 2021 so na okrogli mizi govorili tudi o inženirjih in inženirkah prihodnosti. Na njej so sodelovali Jasna Hengović iz podjetja Cosylab, inženirka leta 2020, mag. Jelica Lazarevič Lajovic iz podjetja Iskratel ter Tjaša Jereb in Miha Bobič, predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo! iz podjetja Danfoss Trata. Inženirski poklic so primerjali s poklicem ustvarjalca in raziskovalca, ki si prizadeva za vsestranskost. V vse večji multidisciplinarnosti je tudi prihodnost inženirskega poklica, saj se posamezna področja vse bolj prepletajo med sabo, so izpostavili.