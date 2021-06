Več kot milijon evrov vredno naložbo bodo končali v letu 2022, so sporočili z medvoške občine. Projekt prek razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole z dobrega pol milijona evrov sofinancira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Z novo pridobitvijo, ki je največja letošnja občinska investicija v družbenih dejavnostih, bodo zagotovili pogoje za dvooddelčno devetletno osnovno šolo, saj se je šola v Smledniku zaradi naglega povečevanja števila učencev zadnja leta soočala s precejšnjo prostorsko stisko.

Z novim objektom, ki bo meril 444 kvadratnih metrov, bo šola pridobila tri nove matične učilnice 2. in 3. triade, tri dodatne kabinete za pedagoge, garderobe za telovadnico in povezovalni hodnik do objekta. Komunikacijske površine bodo razširili za garderobe in učilnice. Nov prizidek bo stal na vzhodni strani telovadnice in bo s šolo povezan na delu starega prizidka, grajenega pred slabimi dvajsetimi leti.