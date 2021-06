Umor temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je policist Derek Chauvin ob pridržanju s kolenom na vratu dušil kar dolgih devet minut, je dobil prvi sodni epilog. Potem ko je sodišče nekdanjega policista iz Minneapolisa že aprila spoznalo za krivega v vseh točkah obtožnice, so mu zdaj izrekli še kazen. Zaradi umora 46-letnega Floyda, ki je policistom med vklepanjem ležeč na tleh vsaj 20-krat dejal, da ne more dihati, bo Chauvin moral za 22 let in pol v zapor.

Čeprav je tožilstvo zahtevalo 30-letno zaporno kazen, Floydova družina najvišjo, 40-letno zaporno kazen, obramba pa si je želela pogojno kazen ali ponovitev sojenja, je sodišče odločilo drugače. S sodbo, ki so jo v civilnodružbenih krogih opisovali kot zgodovinsko, so njegovi svojci dobili določeno zadoščenje, želijo pa si še daljše zaporne kazni za Chauvina na njegovem novem sojenju pred zveznim sodiščem.

»Sodbe ne temeljim na javnem mnenju. S sodbo ne poskušam izraziti kakšnega sporočila,« je pred izrekom višine zaporne kazni dejal sodnik Peter Cahill. V obrazložitvi zaporne kazni je sodnik zapisal, da je nekdanjemu policistu Chauvinu dodelil ostrejšo kazen, kot jo določajo smernice za kaznovanje prvih prestopnikov, zaradi njegovega krutega delovanja in zlorabe položaja, zaupanja in oblasti. V primeru dobrega obnašanja bi utegnili Chauvina sicer iz zapora izpustiti že po petnajstih letih oziroma po dveh tretjinah odslužene kazni.

Pred sodnike še trije policisti

Za Floydovo družino dodeljena kazen predstavlja »pomemben korak naprej«, čeprav so si prizadevali za daljšo zaporno kazen za Chauvina. Zadovoljni so bili, da bo nekdanji policist zdaj odgovarjal za svoje dejanje, z bridkostjo pa so pospremili izrečeno zaporno kazen. »Dvaindvajset let in pol ni dovolj. Mi smo dobili dosmrtno kazen. Georgea nam ne morejo vrniti,« je po izreku sodbe dejal Floydov nečak Brandon Williams.

Družina si želi, da bi bila zaporna kazen 45-letnemu policistu, ki je ob izreku kazni prvič izrazil sožalje Floydovi družini, na sojenju na zveznem sodišču zaradi kratenja državljanskih pravic umorjenega še podaljšana. Borec za pravice temnopoltih Al Sharpton je ocenil, da je dodeljena kazen sicer višja, kot so mnogi pričakovali, saj so imeli nizka pričakovanja zaradi milih obsodb policistov v preteklosti.

Na sojenje sicer čaka še trojica nekdanjih policistov, ki je sodelovala pri aretaciji Floyda. Alexander Kueng, Thomas Lane in Tou Thao so obtoženi pomoči pri umoru Floyda, katerega smrt je zaradi policijske brutalnosti in vedno znova pojavljajočega se rasizma policistov do temnopoltih sprožila val ogorčenja v ZDA in po svetu. Po ZDA so množični protesti minulo leto potekali dober teden, takratni predsednik Trump pa je hotel za umiritev razmer na ulice poslati vojsko. ag, agencije