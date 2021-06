Gasilci PGD Škofja Loka in Sovodenj so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali steno objekta, s tehničnim posegom pa iz vozila rešili ukleščenega voznika in ponudili pomoč reševalcem NMP Škofja Loka. »Voznik je v blagem ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v hišo. Kaže, da je bil v nesreči sam. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je bil pozitiven, pokazal je 0,72 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Po podatkih policije je lažje poškodovan, na objektu pa je nastala večja materialna škoda,« je o nesreči sporočil Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj.