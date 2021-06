Poslanki očitno še nihče ni povedal, da je CD kot nosilec zvoka in slike bolj ali manj izginil že pred desetletjem in več in da bi pravzaprav težko še kje našli kakšno napravo, kamor bi CD lahko vtaknili.

Jezna na protestnike na Prešernovem trgu pa je taista poslanka poslala protestnike kar na »tretji kamen od sonca«. Očitno ji nihče ni povedal, da je tretji kamen od Sonca planet Zemlja. Naša Zemlja. Najprej Merkur, potem Venera in kot tretja – Zemlja.

Uf, upamo, da je Mojca, ki je morala po lastnih besedah kot otrok vsakega 25. maja z zastavico na vročini mahati, ko se je mimo nje peljal Tito (ki je bil po navadi 25. maja v Beogradu in je iz rok pionirčkov sprejemal štafeto), dobila te dni vsaj kakšen sadni jogurt, ki ga po lastnih besedah v rajnki Jugi nikakor ni bilo mogoče dobiti.