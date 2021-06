Poletni videz ustnic po okusu Rihanne

Z vsemi trendi, ki se vračajo v rednih časovnih ciklih od poznih devetdesetih in začetka 21. stoletja, posebno mesto zaseda – sijaj za ustnice. Tista bleščeča, lepljiva, sočna tekočina, shranjena v steklenički ali tubi, ki so jo nekoč dekleta ves dan in noč pridno nalagala na usta, je spet hit.